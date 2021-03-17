Ekonomi Yedi şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı 7 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Yedi şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü

Ticaret Bakanlığı aralarında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv Sanayi, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, ve Petlas'ın olduğu yedi şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
Foto/arşiv: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Ticaret Bakanlığı, 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e çıktı.

Bu şirketler, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

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