Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomobil bayisi ve galericilere 35 milyon lira cezası uygulandı

6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Ayrıca, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.
Öte yandan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yeniden bir değişiklik yapıldığı da belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: