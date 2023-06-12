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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomobil bayisi ve galericilere 35 milyon lira cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe 6 ay ve 6 bin kilometre satış kısıtlamasını ihlal eden yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari ceza uygulandığını duyurdu. Öte yandan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 lira tutarında idari para cezası kesildi.

09:39 . 12/06/2023 Pazartesi
DHA
6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası kesildi.

6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Ayrıca, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 Milyon 292 Bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.


Öte yandan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yeniden bir değişiklik yapıldığı da belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan değişiklikle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Bakanlığımızca yapılan denetimler sonucunda, Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa’da bir yetkili bayi ile Adana’da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilmiş ve bu bayilere toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenmiştir.

Bu çerçevede, otomotiv sektöründe ortaya çıkan üretim, tedarik ve lojistik alanındaki sorunlar ile bu sorunların sebep olduğu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlığımızca gerçekleştirilen yoğun denetimler hâlihazırda birçok şehirlerimizde aralıksız sürdürülmektedir. Bu denetimlerde Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere uygun hareket etmeyen otomobil yetkili bayileri tespit edilmiş olup, bu bayiler hakkında ağır idari para cezaları ve gerekli müeyyideler uygulanacaktır.
Bunun yanında, otomotiv piyasasındaki gelişmeler Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, tüketicilerin araca erişiminin kolaylaştırılması amacıyla söz konusu sektördeki arz ve talep şartlarına bağlı olarak alternatif politika araçlarının veya düzenlemelerin uygulamaya alınması konusunda gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızı rahatsız eden uygulamalara karşı, Ticaret Bakanlığımız teyakkuz halindedir. Adil, haklı ve istikrarlı işleyen piyasa şartlarını oluşturmak öncelikli görevimizdir"



#Ticaret Bakanlığı
#otomotiv
#galeri
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