Ekonomi Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek
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Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlık, alımların 20 Ekim'de son bulacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

Başvuru tarihleri 11 ila 20 Ekim arasında olacak.

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