Ticaret Bakanlığı: Yumurta fiyatlarında artışa gidildiği yönünde şikayetler kamuoyuna yansıdı

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Elektrik faturalarında indirim: İşletmelerin %66’sı elektriği indirimli alacak

1- Her üç ticari işletmeden ikisinin en düşük tarifeden yararlanması şeklinde bir hedefi var. 2- Havaların ısınmasıyla birlikte her dört işletmeden üçünün, en alttaki tarifeden yararlanması gibi bir durum söz konusu olabilecek.