Ticaret Bakanlığı'nın taksit düzenlemesi piyasayı memnun etti

Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Murat Özkaya Ticaret Bakanlığı’nın otomobil piyasasına ilişkin yaptığı “taksit düzenlemesinin” memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine ilişkin görüşlerini paylaşan Özkaya, bu adımın otomobil piyasasını hareketlendireceğini ifade etti.
Özkaya, bu düzenlemenin özellikle Kovit-19 pandemisi döneminde yaşanan sıkıntının atlatılmasına bir parça destek olacağını belirterek,
“Pandeminin getirmiş olduğu sonuçlar insanlarda satın alma gücünün azalmasına bunun yanında da toplu taşıma araçlarına binme sıkıntısını da beraberinde getirdi. İnsanlar bir yerden bir yere giderken mutlaka özel bir araç ile gitme ihtiyacı duyuyor” diye konuştu.
- İnsanların kendilerini pandemiden koruma amaçlı özel araçlara yöneldiğini anımsatan Özkaya, şu bilgileri paylaştı:
- “Özel araçların fiyatları da Euro ve Dolar cinsinden olduğu için ve bunun üzerine de ÖTV ve KDV binince fiyatlar çok yükseldi. Bu arada da dünyada Kovit’ten dolayı otomotiv fabrikalarının çalışma süreleri azaldı. İnsanların yedek parça bulabilme ve üretimde yedek parça eksikliği ortaya çıktı. Dünyanın her noktasında aracın parçaları üretiliyordu, üretimde aksamalar meydana gelmeye başladı. Üretim bantlarından yeteri kadar araç çıkmamaya başladı. Bununla beraber araç fiyatları da tekrar yukarı çıktığı için insanlar araç almakta zorlanmaya başladılar. Toplu para bulmakla, taksitli para bulmak arasında çok daha fazla uçurum oluşmaya başladı.”
“Piyasa hareketlenir”
Özkaya, otomobil piyasasının bu karardan sonra hareketleneceğine ilişkin öngörüsünü de paylaşırken, “Çünkü otomotivin ikinci el piyasasında bir durağanlık başlamıştı. Şimdi pandemi yasaklarının kalkmasıyla beraber işlerin ufak ufak açılması ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemenin faydalarıyla beraber otomotiv piyasasının tekrar hareketleneceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
- Bakanlığın düzenlemesinde yer alan taksit sürelerinin yeterli olduğunun altını çizen Özkaya, “Bence süreler yeterli ama faizlerin düşmesi gerekiyor, ekonominin tekrar hareketlenebilmesi için. Faizler çok yukarıda, ister istemez Dolar Euro’nun yükselmesiyle birlikte yansıyan kısmına bir de faiz yükü biniyor. Bu faiz yükünün biraz daha aşağıya inmesi lazım” görüşünü paylaştı.
“Kendi otomobilimizi yapıp satmalıyız”
Özkaya, otomotivin Dünyada 5 ana sektörden biri olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de de bizim hızla bir an önce kendi yerli arabamızı yapıp yüzde 50-52 oranında ülke içinde parçayı üretip hayata geçirmemiz gerekiyor” dedi.
Türkiye’de otomotiv sektörünün çok ciddi ithalat çıktığı oluşturduğu vurgulayan Özkaya, küçük arabaların daha çok talep göreceği tavsiyesinde bulundu.
- Özkaya, yerli otomobilin hazır olması sonrasında hemen ikinci aşamaya yani Dünyaya pazarlanması aşamasına geçilmesinin de önemine değinerek şunları kaydetti:
- “Bizim yerli arabamızı kendi içimizde tüketmemiz bir şey ifade etmeyecek. Biz bu ülkeye girdi sağlayabilmek için ihracatımızı artırmamız gerekiyor. İhracat kalemleri içinde de otomobil dünyada ciddi yer tutuyor. Almanya’nın ekonomisine büyük katkısı vardır Alman arabalarının. Bizim aracı Türkiye’de ürettikten sonra Asya, Kafkasya, Rusya, Ortadoğu piyasasına hızla satmamız gerekiyor ve bunu da tercih edilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bizim yerli otomobilde üretip ve tek başına satabiliyorsak dünyaya doğru yere oturmuş olacağız.”