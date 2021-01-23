Ekonomi Ticaret merkezi Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılıyor
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Ticaret merkezi Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılıyor

Samsun Tekkeköy'de 146.879 m2 ticaret merkezi Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılacaktır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesindeki imar planında Ticaret Alanı kullanımına ayrılmış alana, içinde yöresel ürün satış mağazaları, alış-veriş merkezi, kadın ve aile merkezi-gençlik merkezi ve çocuk dünyası (çocuk oyun alanları), dinlenme tesisi, botanik park, kış bahçesi, rekreasyon düzenlemesi ve açık otopark geliştirilmesi ve inşa edilmesi, tapuya 29 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yapılarak projenin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle 29 yıl süre ile işletilmesi, Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılacaktır.

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