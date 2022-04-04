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Ekonomi Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak
BASIN İLAN

Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere giriş sınavı ile 82 Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak
Ticaret Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, belirtilen her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular 5 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresi üzerinden gerçekleştirecek Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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