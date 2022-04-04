Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınava, belirtilen her bölüm için istenen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular 5 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresi üzerinden gerçekleştirecek Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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