Ekonomi Ticarette TLnin payı yükselişte Geçen yıl 126 milyarlık ihracat TL ile yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticarette TL’nin payı yükselişte: Geçen yıl 126 milyarlık ihracat TL ile yapıldı

2021 yılında 225 milyar 291 milyon dolar rekor ihracata imza atan Türkiye, bu ihracatın yüzde 4,12’sini TL ile yaptı. Bu oran mevcut dolar kuru ile hesap edildiğinde 2021 yılında 126 milyar 433 milyon TL ile ticarete denk geliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ticarette TL’nin payı yükselişte: Geçen yıl 126 milyarlık ihracat TL ile yapıldı
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İkili anlaşmalarla milli paralarla dış ticareti artırmaya çalışan Türkiye, bunun meyvelerini topluyor. 2021 yılında 225 milyar 291 milyon dolar rekor ihracata imza atan Türkiye, bu ihracatın yüzde 4,12’sini TL ile yaptı. Bu oran mevcut dolar kuru ile hesap edildiğinde 2021 yılında 126 milyar 433 milyon TL ile ticarete denk geliyor.

TL İLE DIŞ TİCARET ARTIYOR

Pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan talep daralmasına ve dünya ekonomilerindeki küçülmeye rağmen tarihi başarılara imza atan Türkiye, TL ile ihracatta da rekorlar kırıyor.

Son yıllarda mutabakata vardığı ülkelerle yerel para birimleriyle ticaret konusunda çok istekli olan Türkiye’nin dış ticaretinde TL’nin payı giderek artıyor.

İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya gibi ülkelere ihracat TL ile yapılıyor. 2020’de toplam ihracatta TL ile yapılan ihracatın payı 3,57 iken 2021’de yüzde 4,12’ye yükseldi.

2021 yılında 225 milyar 291 milyon dolar rekor ihracat yapan Türkiye, bu ihracatın yüzde 4,12’sini TL ile gerçekleştirmiş oldu. Mevcut dolar kuru ile hesaplandığında 2021 yılında 126 milyar 433 milyon 320 bin TL ile ticaret yapıldı.

CARİ AÇIK ÖNLENİYOR

Yerel paralarla ticaret ülkelerin döviz ihtiyacını azalttığı için özellikle dövize bağımlı ülkelerde, kurlarda spekülatif hareketlerin önlenmesi noktasında ciddi avantaj sağlanıyor. Böylelikle ihracatçılar önünü görebiliyor, cari açığın artışı önleniyor.

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