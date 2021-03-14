​Ticari hileye ceza: Badem siparişinden kırık leblebi çıktı!

Elektronik ticareti (E-ticaret) denetim kapsamına alan Ticaret Bakanlığı, türlü oyunlarla vatandaşı mağdur eden firmalara karşı yaptırımları artırdı. Son olarak kuru yemiş satışına ilişkin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yapılan bir reklam, bakanlığı harekete geçirdi.

Bir vatandaşın, bakanlığa yaptığı başvuru sonrası konuyu inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir firmanın satışını vaat ettiği badem, fındık ve Antep fıstığı resimlerinin yer aldığı, paket içerisinde ambalajlara doldurulmuş kırık leblebi ve soslu kuru mısır gibi başka kuru yemişlerin bulunduğunu tespit etti.

REKLAMA DURDURMA

Facebook’ta yapılan incelemelerde, tasfiye halinde olduğu tespit edilen firmanın “Gaziantep’ten gelen lezzet. 1 kg badem + 1 kg fındık + 1 kg Antep fıstığı 149,90 TL. Direk üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma” şeklinde ifadelerle kuru yemiş sattığı belirlendi. Ayrıca yine firmanın Facebook sayfasında, firma tarafından mağdur edilen çok sayıda tüketicinin yorumlarının yer aldığı da tespit edildi.

REKLAM

Şirkete sipariş veren tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu gibi başka kuru yemişlerin gönderildiği, bu nedenle gerçeği yansıtmayan söz konusu reklam ve tanıtımların tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bunun üzerine ilgili şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti. Ayrıca söz konusu reklamlar da durduruldu.