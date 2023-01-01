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Ekonomi

TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında "Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 50 sözleşmeli teknik personel alınacak.

7:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TİGEM.

TİGEM.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.

#Basın İlan Kurumu
#TİGEM
#Sözleşmeli Teknik Personel
1 saat önce
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TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak
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