TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular 17.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.