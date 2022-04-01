TİGEM'den kuzu satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 24 Mart 2022 saat 14:00’te İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu kuzular Kazıktepe ağılında görülebilir. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, www.tigem.gov.tr internet adresindeki ihaleler sayfasında veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.
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