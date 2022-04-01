TİGEM'den kuzu satış ihalesi

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Dezenformasyon küresel sorun

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele’ konulu çalıştay dün gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dezenformasyonun ülkelerin milli güvenlik meselesi hatta bunu aşarak küresel bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.