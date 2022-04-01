Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi TİGEMden kuzu satış ihalesi
BASIN İLAN

TİGEM'den kuzu satış ihalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi 8 bin baş reforme erkek besi kuzusunu 8 parti halinde açık arttırmayla satacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TİGEMden kuzu satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 24 Mart 2022 saat 14:00’te İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu kuzular Kazıktepe ağılında görülebilir. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, www.tigem.gov.tr internet adresindeki ihaleler sayfasında veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Tüketiciye45 maddelik yasal kalkan

Tüketiciye
45 maddelik yasal kalkan

​Beklenen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürekleri ağza getiren olay

Yürekleri ağza getiren olay

​Sel felaketinin yaşandığı bölgede kar suları eridi çay taştı.
Handan Toprak gözaltına alındı

​İstanbul merkezli dev operasyon.

​“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası, kitap ve okuma seferberliğine dönüştü.
Zayıf noktalardan<br>saldıracaklar

Zayıf noktalardan
saldıracaklar

​Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Gaziantep'te sabaha karşı peş peşe patlamalar.

2 generalin rütbesini söktü

2 generalin rütbesini söktü

Zelenski: Hainler yavaş yavaş cezalandırılacak.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'nın talebine yeşil ışık yaktı.

​Süleyman Soylu: Bildiriye son şeklini bir AB büyükelçisi verdi.

Meclis'teki spor yasası teklifiyle kulüplerin borç yükü altına girmesi önlenecek.

​Temizlik ürünlerinde indirimi fiyatlara yansıtmadılar.

​11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yarın başlıyor.

​Azerbaycan Ramazan takvimini İran yerine Türkiye'ye göre belirledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.