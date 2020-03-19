Ekonomi TİM Başkanı İsmail Gülle Tedbirler paketi ihracatçılarımızı memnun etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM Başkanı İsmail Gülle: Tedbirler paketi ihracatçılarımızı memnun etti

TİM Başkanı İsmail Gülle: Tedbirler paketi ihracatçılarımızı memnun etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında dün Çankaya’da gerçekleştirilen “Koronavirüs Toplantısı”nda alınan kararların, ihracatçıları memnun ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanının açıkladığı önlemler paketi, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak.
Cumhurbaşkanının açıkladığı önlemler paketi, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak.

Açıklamasında, "TİM ve ihracatçılar birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir" diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:

"SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz.

  • Şu an yaşanan ekonomik gelişmeler ne zorluklar karşısında devletimizin bir destek paketi açıklaması fevkalade önemlidir. Paketin ekonomik büyüklüğü çarpan etkisi ile artacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla 100 milyar TL civarındaki bu destek paketinin ekonomik etkisinin 300 ila 350 milyar TL civarında etkisi olacağını düşünüyorum.

Her destek paketinin bir çarpan etkisi olur, dolayısıyla 1’e 3 ya da 4 etkisi olacaktır. Yeter ki bankalar ve finans kurumları likidite konusunda hassas davransınlar. Bu paket;dünyanın bu krizden çıkma sürecine gireceği dönemlerde oluşacak yeni şartlara karşı da ülkemizin daha diri ve ayakta hazır olmasını sağlayacaktır.

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Bilindiği gibi ülkemiz, ilk andan itibaren “Küresel salgın” sıfatını kazanmış olan Koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında önceliklidir. Bu bağlamda, yürütülen “Şeffaf” ve “Akılcı” politikalar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımıza, Bilim Kurulumuza ve ilgili kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz.

Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak “güvenilir liman tedarikçi” konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen, devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız."

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