Ekonomi TIRPORTun lojistik sektörüyletanıştırdığı 10 inovasyon
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TIRPORT’un lojistik sektörüyle tanıştırdığı 10 inovasyon

TIRPORT’un lojistik sektörüyle tanıştırdığı 10 inovasyon

22 Trilyon USD’lık dünya ticaret hacminin, yaklaşık 8.5 trilyon USD’ı bir şekilde lojistik ile ilgili. Türkiye’de de durum farklı değil. Günlük 450 bin kamyonluk taşıma trafiği, yollardaki 850 bini aşkın kamyonu, 1.2 milyon SRC belgeli kamyoncusu, 8 bine yakın irili ufaklı nakliye firması ile Türkiye Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı konumunda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdi.
TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdi.

Dünyada çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde, bu dönüşümün kendini en yoğun göstereceği sektörlerin başında “Lojistik Sektörü” geliyor.

Türkiye’de taşımanın %92’si karayoluyla yapılıyor. Sadece karayolu nakliyesinde her gün 1 milyar TL nakliye ödemesi yapılıyor. Türkiye’deki lojistik sektörünün yıllık büyüklüğü ise 500 milyar TL’nin üzerindedir.

TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdi

Endüstri 4.0 dönüşümünün tüm sektörleri derinden etkilediğini kaydeden TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale, dijitalleşme, otomasyon ve dashboard’larla yönetimin, üretimden hizmete tüm sektörlerde farkı yaratan güce dönüştüğünü belirtti.

TIRPORT’un lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdiğini ifade eden Burcu Kale, şunları söyledi:

“TIRPORT, hayata geçirdiği inovasyonlarla bir taraftan lojistik firması ve yük sahibini operasyon yönetimi anlamında endüstri 4.0’a taşırken, diğer taraftan kamyoncuyu TIRPORT YükCepte Aplikasyonu ile teknoloji ile buluşturuyor. TIRPORT ile kamyoncu yükünü cepten bulabiliyor, U-ETDS raporlamasını cepten tek tık ile yapabiliyor, e-faturasını uygulama içinden pratik olarak kesebiliyor. Yakıt alımından indirimli alışverişlere kadar birçok katma değer yaratan Param TIRPORT karttan da, tüm ödemelerini anlık takip edebiliyor. Özetle TIRPORT olarak, önümüzdeki 5 yıl içinde 250 bin aktif kamyoncuyla günde en az 30 bin taşımanın yönetilmesini hedefliyoruz” dedi.

TIRPORT’un lojistik firmaları ve kamyonculara getirdiği yenilikleri anlatan Burcu Kale, şunları açıkladı:

**TIRPORT’un Lojistik Firmalarına, Kamyoncu Kooperatiflerine ve Yük Sahiplerine sunduğu 5 yenilik şunlardır:

1-Tüm nakliye operasyonlarını dashboard mantığında, cep telefonundaki TIRPORT Kurumsal uygulamasından 7/24 izleyebilme ve yönetebilme,

2-İstenilen yer ve zamanda anında uygun kamyon bulma, kurumsal kullanıcı olarak onaylı ve güvenli kamyoncu portföyleri oluşturma, onlara yük önerebilme,

3-Tüm platformlardan (web, iOS, Android) çalışan ve yönetilen etkili dijital operasyon yönetimi,

4-TIRPORT SSL link hizmeti ile yükü bekleyen müşteriye yük ve taşıma bilgisini canlı izleyebileceği güvenilir link paylaşma imkânı,

5-Param TIRPORT kart ile elektronik para altyapılı sistemiyle 7/24 taşıma parası ödeyebilme gücü,

**TIRPORT’un Kamyonculara sunduğu 5 Yenilik şunlardır:

1-TIRPORT YükCepte uygulamasıyla, istediği yer ve zamanda, kamyonun özelliklerine ve beklentilerine uygun yüke hızlıca ulaşma, teklif verme imkanı,

2-Daha yolda giderken, akıllı algoritmaların desteği ile dönüş yükü bulabilme,

3-Belirli yük sahiplerinin ve lojistik firmalarının “Güvenilir” portföylerinde yer alabilme, onlardan çıkacak yük fırsatlarından anında haberdar olma,

4-Param TIRPORT Kart ile nakliye ödemelerini doğrudan alabilme, taşıma ve firma bazında cari hesaplarını takip edebilme, indirimli akaryakıt avantajlarını kullanabilme,

5-TIRPORT YükCepte Uygulamasıyla tek tıkla U-ETDS raporlaması yapabilme.

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