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Ekonomi

TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması: Bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrette dengeli bir rakam için çalıştıklarını, bu rakama evet demenin memnuniyeti içinde olduğunu söyledi.

13:19 . 20/06/2023 Salı
AA
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Işıkhan asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını söyleyerek, "Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu" dedi.

'Dengeli bir rakam'

Devletin yıl sonunu beklemeden ara dönemde mutabakata vardığını söyleyen Akkol, dengeli bir rakam için çalıştıklarını, bu rakama evet demenin memnuniyeti içinde olduğunu kaydetti. Üçlü mutabakat, birliktelik ruhuna önem verdiklerini dile getiren Akkol, "Asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. 500 TL asgari ücret desteği için de teşekkür ederim" dedi.



#Özgür Burak Akkol
#TİSK
#asgari ücret
1 saat önce
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