TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması: Bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Bakan Işıkhan asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını söyleyerek, "Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira oldu" dedi.