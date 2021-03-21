TKDK, Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturuyor

Program kapsamındaki 42 ilde Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor. IPARD Programı’yla, toprak, su ve çevreye uyumlu yüksek teknolojili tesislerin kurulması, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun kente göçünün önlenmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.

TKDK’nın uygulamış olduğu IPARD Programı; hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye gibi bir çok farklı sektörde destek veren geniş yelpazeye sahip bir program.

AB Komisyonu tarafından akredite edildiği 2011 yılından beri uygulanan IPARD Programı’yla bugüne kadar 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzalandı. Bu projelerden 4 bini kadın yatırımcılarımıza ait, 10 bini ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere ait. TKDK, toplam yatırım bütçesi 10,5 milyar liralık söz konusu yatırımlar için girişimcilere 5,2 milyar lira hibe verdi. Kırsala yapılan Avrupa Birliği standartlarındaki yüksek üretim kapasiteli, küresel rekabet edebilirliğe sahip uluslararası çevre ve hijyen niteliklerine uygun yatırımlarla 72 bin vatandaşımıza istihdam sağlandı.

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2020’DE 2752 PROJEYE 957 MİLYON TL HİBE

2020 yılında dünya gündemine oturan küresel koronavirüs salgınında da üreticileri, yatırımcıları IPARD Programı kapsamında desteklemeye hız kesmeden devam eden TKDK, geçen yıl hayata geçirilen 2752 proje için 957 milyon TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirdi. Bu hibelerle toplam maliyeti 1,5 milyar liralık yatırım ekonomimize kazandırıldı. Ayrıca salgının olumsuz etkilerini en aza indirgemek için avans ödemesi ve fiyat farkı ödemelerini ilk kez geçtiğimiz yıl uygulamaya başladı.

1 MİLYAR 125 MİLYON LİRA HİBE İÇİN PROJE BAŞVURULAR SÜRÜYOR

2021’de de çalışmalarını aralıksız sürdüren TKDK, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin Ocak ayında açıkladığı“IPARD II - 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında 1 milyar 125 milyon liralık yeni bir hibe paketi ilanına çıktı. 101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altındaki besi ve süt hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğundan yapılacak proje başvuruları 2 Nisan 2021 Cuma saat 18.00’de sona erecek. Online başvuru sistemi ise 30 Mart 2021 saat 18.00’de kapatılacak. 103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlığı altındaki süt, kırmızı et, kanatlı eti, meyve-sebze ürünleri ve su ürünlerinin işlenmesine yönelik yapılacak proje başvurularının tarihi 9 Nisan Cuma saat 18.00’de bitecek. Online başvuru sistemi ise 6 Nisan 2021 saat 18.00’de kapatılacak.

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KIRSALIN KALKINMASI İÇİN YATIRIMCILARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed Adak: ’’IPARD Programının uygulanmaya başlandığı tarihten günümüze sağlanan desteklerle binlerce modern tesis kuruldu, on binlerce istihdam sağlandı. Kırsal kalkınmanın gerekliliği pandemi sürecinde önemini bir kez daha hissettirmiştir. Bu sebeple hedeflerimiz arasında yer alan topyekün bir kalkınma ve yaşanabilir kentlerin sağlanması, kentlerimize göçün azaltılması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yatırımcılarımıza büyük görev düşmektedir. Tüm girişimcilerimizi yatırım yapmaya davet ediyoruz. Devam eden 10. Başvuru Çağrı ilanımızda projelerini sunmalarını bekliyoruz.’’

BAŞVURULAR TKDK İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNDE ALINIYOR

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Başvurular, öncelikle online sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evrakların TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Proje başvuru sahiplerinin belirtilen tarihlere ve saatlere kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvuru ve kabullerde yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması önem taşıyor. Başvurular hakkındaki detaylı bilgilere TKDK’nın internet sitesindeki “Başvuru Çağrı Rehberi”nden ulaşılabiliyor. Ayrıca, 444 85 35 TKDK Yardım Masası hattından vatandaşlar bilgi edinebiliyor.