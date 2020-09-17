Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor

Kütahya’da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

300 HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi.

Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım, yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

TKDK hibe desteğiyle eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

EŞİNİN HAYALİYDİ

Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, "Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu.

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1,5 dönüm arazi üzerine güneş enerji panelleri kuruldu.

Eşimin desteği çok oldu. Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yasemin Yıldırım 1.5 dönüm araziye güneş enerjisi panelleri kurdu.

Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

'BENİ DE ÇOK MUTLU ETTİ''

O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, "1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti” diye konuştu.

Yasemin Yıldırım'ın güneş enerjisi tarlasından 300 evin elektriği karşılanabiliyor.

TESİS, 300 HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

FOTOĞRAF 30 Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi. Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor. İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı. Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı işlemleri de sürüyor. Geçen hafta güney yönlü montajı tamamlanan halat çalışmalarının ardından kuzey yönlü çalışmalara başlandı. Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı. Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde en önemli bölüme geçildi. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprüde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak. BiP'te paylaş

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