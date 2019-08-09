Ekonomi TL meydan okuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL meydan okuyor

Gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışan Türk Lirası, dolar başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında adeta meydan okuyor. TL, yabancı kurumların yeni gözdesi haline geldi. Son dört ayın en düşük seviyesini test eden Dolar/TL kuru, dün 5,4494’e kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indiriminden beri Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 3.94 ile en fazla değer kazanan gelişen ülke parası oldu.

DOLAR/TL’DE 4,7026 HEDEFİYLE “SAT” TAVSİYESİ

  • Societe Generale gelişen piyasalar stratejisti Phoneix Kalen’in müşteri notunda Türkiye’nin küresel faiz avı ve ekonomik dengelenmeden fayda sağlayacağı belirtildi. Kalen, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye’ye etkisinin sınırlı olduğunu ve Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımı riskinin de savuşturulduğunu söyledi. Dolar/TL’de kısa pozisyon tavsiyesi veren banka, kur 4,7026 hedefiyle kısa pozisyon öneriyor. Deutsche Bank ise “TL al, rand sat” tavsiyesinde bulundu.

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EKONOMİ
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