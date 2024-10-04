TMSF Çankaya'da 36 odalı villayı satışa çıkardı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 36 odalı villa, 75 milyon Türk Lirası bedelle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. 601 metrekare yüzölçümlü villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşan ihale, TMSF'nin Esentepe'deki genel merkezinde 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.