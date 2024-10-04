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TMSF Çankaya'da 36 odalı villayı satışa çıkardı

TMSF Çankaya'da 36 odalı villayı satışa çıkardı

18:134/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Çankaya'da 75 milyon TL bedelle satışa çıkarılan villa.
Çankaya'da 75 milyon TL bedelle satışa çıkarılan villa.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 36 odalı villa, 75 milyon Türk Lirası bedelle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. 601 metrekare yüzölçümlü villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşan ihale, TMSF'nin Esentepe'deki genel merkezinde 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
, satış ihalelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.

TMSF’nin en son hazırlattığı değerleme raporuna göre; bin 528 metrekare kapalı alanı bulunan 36 odalı villa için muhammen bedel 75 milyon
Türk Lirası
olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebilecek.
İhale,
TMSF
'nin İstanbul
Esentepe
'deki genel merkezinde 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
#İhale
#TMSF
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Ankara
#Çankaya

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