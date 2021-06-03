Ekonomi Naksan Plastikin Yenibosnadaki taşınmazı satışa çıkarıldı
EMLAK

Naksan Plastik'in Yenibosna'daki taşınmazı satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yenibosna'daki taşınmazı ve muhdesatını 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Haber Merkezi AA
TMSF, Naksan Plastikin Yenibosnadaki taşınmazını satışa çıkardı
Foto/arşiv

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmaz ile muhdesatından oluşuyor.

Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 30 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.
Sivasta katliam gibi kaza

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

512 liraya kadar gerileyebilir!

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.