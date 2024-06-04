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Ekonomi

TMSF tasfiye halindeki şirketlere ait lüks araçları satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda "evim şirketi" olarak bilinen, tasfiye halindeki 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkardı.

09:38 - 4/06/2024 Salı
AA
BMW
BMW

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçların da olduğu 20 otomobil için satış ihalesi düzenlenecek.

TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde 6 Haziran'da gerçekleştirilecek ihaleye, şartnameye uygun olan herkes katılabilecek.

Daha önce düzenlenen ihalelerde, alıcıların muhammen bedellerin çok altında teklifler vermesi sebebiyle bazı otomobillerin satışı gerçekleştirilememişti.

TMSF, ihalenin, şartnameye uygun hareket eden herkesin katılımına açık olduğunu belirterek, hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağı konusunda vatandaşları uyarmıştı.



#TMSF
#Bentley
#Porsche
#Mercedes
#Audi
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