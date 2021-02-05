Yerli Malı Belgesi'nde rakam 16 bini geçti

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Yerli Malı Belgesi, Kamu İhale Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği kapsamında Birlik tarafından onaylanıyor.

Belge, kamu alımlarında yerli isteklilere yüzde 15 fiyat avantajı sağlarken, kamu yapım işlerinde, telekomünikasyon ve sigortacılık sektörlerinde de kullanılıyor.

Geçen yıl TOBB tarafından onaylanan Yerli Malı Belgesi, 2019 yılına göre yüzde 6,5'lik artış göstererek 16 bin 16'ya ulaştı. Bunların 10 bin 732'si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 648'i ise orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde oldu. 2019 yılında onaylanan 15 bin 37 Yerli Malı Belgesi'nin ise 9 bin 481'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 880'i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeydi.

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En fazla Yerli Malı Belgesi İstanbul Sanayi Odasında

2020 yılında onaylanan belgelerin 2 bin 716'sı İstanbul Sanayi Odası, 2 bin 82'si Ankara Sanayi Odası, 1438'i Ege Bölgesi Sanayi Odası, 594'ü Konya Sanayi Odası, 573'ü İstanbul Ticaret Odası, 563'ü Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, 558'i Kocaeli Sanayi Odası, 411'i Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlendi.

Söz konusu belgelerin 368'i Ankara Ticaret Odası, 347'si Adana Sanayi Odası, 289'u Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 235'i Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 214'ü Konya Ticaret Odası, 198'i Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onaylandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir önde

2020 yılında onaylanan Yerli Malı belgelerinin 3 bin 290'ı İstanbul'da, 2 bin 465'i Ankara'da, 1622'si İzmir'de, 1246'sı Tekirdağ'da, 881'i Konya'da, 632'si Kocaeli'de, 546'sı Bursa'da, 434'ü Adana'da, 301'i Sakarya'da, 253'ü Mersin'de, 240'arı Antalya ve Gaziantep'te, 235'i Kayseri'de, 216'sı Balıkesir'de, 206'sı Eskişehir'de düzenlendi.

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