Ekonomi Togg CESte duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak
OTOMOTİV

Togg CES'te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak'ta düzenlenecek CES'e "Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak" başlığıyla hem dijital hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katılacak.

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Haber Merkezi AA
Togg CESte duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak
Yerli otomobil TOGG

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dünya marka tanıtımını gerçekleştirdiği CES'te, bu yıl kullanıcıların görme, koklama, işitme ve dokunma duyularına hitap eden bir deneyim alanı tasarlayan Togg, "Dijital Mobilite Bahçesi" adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceği deneyimini ziyaretçilerle buluşturacak.

Togg'un dualite dünyasındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların buluştuğu "Dijital Mobilite Bahçesi", mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla anlatıyor.

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