TOGG’dan ‘gövde’ gösterisi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ilk modeli olacak olan SUV’un gövdesi Gebze’de üretildi. Deneme üretimini sosyal medya platformlarından duyuran TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze’de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin” notunu düştü.
Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlikte kurulan fabrikasının 2022 sonunda üretime hazır olması planlanıyor.
18 Temmuz 2020’de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.