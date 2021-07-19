TOGG’dan ‘gövde’ gösterisi

Bakan Dönmez'den doğal gaz keşfi açıklaması: 540 milyar metreküp 10 yılın üzerinde Türkiye'ye yetiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, doğal gaz keşiflerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şu anda 540 milyar metreküp rezervimiz var. Türkiye'nin ortalama 50 milyar metreküp civarında bir tüketimi var. 10 yılın üzerinde teorik olarak yetiyor. Bu dışarıdan almayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sahada 25-30 yıllık bir üretim planı yapıyoruz. Bugünkü verilerle yüzde 30-35 civarında gaz ihtiyacımızı karşılayacağını söyleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.