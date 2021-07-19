Ekonomi TOGGdan gövde gösterisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOGG’dan ‘gövde’ gösterisi

TOGG’un ilk modeli olacak olan SUV’un gövdesi Gebze’de üretildi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, deneme üretimini sosyal medyada “Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze’de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin” notuyla paylaştı. Gemlik’teki fabrikanın 2022 sonunda üretime hazır olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TOGG’dan ‘gövde’ gösterisi: İlk gövde Gebzede üretildi
TOGG’da ilk gövde Gebze’de üretildi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) ilk modeli olacak olan SUV’un gövdesi Gebze’de üretildi. Deneme üretimini sosyal medya platformlarından duyuran TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze’de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin” notunu düştü.

Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlikte kurulan fabrikasının 2022 sonunda üretime hazır olması planlanıyor.

Gürcan Karakaş
Gürcan Karakaş

18 Temmuz 2020’de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
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