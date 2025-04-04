Togg'un sedanı haziranda: Ön talep hazırlığı başladı

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg SUV modeli T10X’in ardından sedan modeli T10F için ön talep sürecini başlatacak. SUV modele göre daha uygun bir fiyattan satışa sunulması beklenen sedan model 600 km menzile ve 213 beygir güce sahip olacak. Ön talebin nisan ayı sonu ya da mayıs ayının başında açılması bekleniyor. İlk teslimatların ise haziran ve temmuz aylarında yapılması bekleniyor. T10X modeli elektrikli otomobil pazarında en yakın rakibinin 5 katı satış yaparken sedan model T10F ile pazar liderliğini pekiştirmesi bekleniyor.





28 DAKİKADA ŞARJ

T10X’in 150 kw şarj altyapısına göre daha geliştirilmiş bir şarj altyapısıyla gelecek olan sedan model 180 kw/saate kadar hızla pilini yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 28 dakikada şarj edilebilecek. Trugo şarj istasyonlarında yapılacak şarjlar ile yerli elektrikli araçla uzun yolculuklar daha kısa sürede tamamlanabilecek.





FİNANSMAN DESTEĞİ SEDANDA DA OLACAK

Togg T10X için farklı finansman seçenekleri sunulurken ön satışın ardından T10F için de finansman seçenekleri sunulması bekleniyor. Halihazırda bireysel kullanıcılar için 500 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatları mevcutken, kurumsal kullanıcılar için 1 milyon 500 bin TL'ye kadar ticari finansman desteği sağlanabiliyor. Benzer finansman imkanlarının T10F için de geçerli olması bekleniyor.





FİYATI REKABETİ KIZIŞTIRACAK

Kısa menzilli V1 başlangıç paketi T10F’in fiyatının 1.3 milyon ile 1.4 milyon TL aralığında olması beklenirken uzun menzilli modelde tüm donanımlar eklendiğinde fiyatın 1.6 ila 1.9 milyon TL aralığında değişeceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra ön satışa açılması beklenen modellerin ilk etapta V2 versiyon ve uzun menzilli olacağı da öngörülüyor.



