Yerel Seçim 2019
Ekonomi Tohma Kanyonunun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde yapılacak tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Haber Merkezi AA
​Tohma Kanyonu
​Tohma Kanyonu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, uzun süredir güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde yapılacak tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Birinci derece sit alanı ilan edilen, bozulmayan tabiatıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkanı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor.
  • Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma Çayı kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunuyor.

Yürüyüş yolları ve ahşap korkulukların yeteri kadar güvenlikli olmaması nedeniyle yaklaşık 6 yıldır bazı bölümleri kapalı olan kanyonda gerekli izinlerin alınmasının ardından tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılacak.

Kanyonun düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

"Yürüyüşe açacağız"

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bazı bölümleri kapalı olan Tohma Kanyonu'nun yapılacak tadilat çalışmasıyla yeniden turizme kazandırılacağını söyledi.

Darende'de çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Burası tarihi, doğası, kültürü ve turizm olanaklarıyla gelecek vadeden bir ilçemiz. Buradaki Tohma Konyonu'nda incelemelerde bulunduk. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle turizme açılan kanyonda, eskimesi ve tadilat gerektirmesi nedeniyle bazı alanlar gezintiye kapatılmış. Burası çok güzel bir kanyon, şimdi biz valilik olarak kanyonun etrafında gerekli düzenlemeler yaparak yürüyüşe açacağız. Ziyaretçilerimiz, Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyonda gezerek güzel vakit geçirecek."

REKLAM
  • Vali Baruş, Malatya turizmi açısından Darende'nin çok önemli olduğuna işaret ederek "Malatya turizmi maalesef şu ana kadar gerektiği şekilde dışarıya açılamamış. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı 8 bin civarında yabancı turist ziyaret etmiş, bu çok az bir sayı. Levent Vadisi ve Malatya kültür varlıkları, Arapgir ve Darende ile ilimizi turizm destinasyonu haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da turizm seyahat acenteleriyle yakın çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bunlardan olumlu neticeler alacağız" dedi.

"Turizm çok daha canlı hale gelecek"

Doğa sporları yapılan bir kent olmak istediklerini söyleyen Baruş, şunları kaydetti:

"Malatya doğa harikası yerlere sahip bir ilimiz. Levent Vadisi Kanyonu, Tohma Kanyonu, Günpınar Şelalesi'ni hepimiz biliyoruz. Bu kanyonlar, vatandaşlarımız tarafından gezebileceği, görebileceği ve bu doğal zenginliğe şahitlik edebilecekleri bir yer. Bunları değerlendirmemiz lazım. Sadece kanyonların doğal güzelliğinden değil buraları değişik spor aktivitelerinin yapılacağı alanlar haline getirmeye çalışıyoruz. Özellikle doğa sporları alanları olarak buraları kullanmak istiyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz takdirde gelecekte Malatya turizmi çok daha canlı hale gelecek."

Baruş, kentte konaklayan turist sayısını artırmak istediklerini dile getirerek "Gelip, gezen ziyaretçiden ziyade konaklayan ziyaretçi sayısını artırmak istiyoruz. Darende yılda 500-600 bin ziyaretçi ağırlıyor. Bizim burada amacımız günübirlik değil de ziyaret süresinde konaklama da yaptırmak. Konaklama, yemek ve eğlence altyapılarını geliştirme ve daha iyi hale getirmek istiyoruz. Amacımız, ilimiz ve ilçemizin turizmden gerekli geliri elde edebilmesi" diye konuştu.

Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi
EKONOMİ
Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi

Balıkesir SEKA Fabrikası 19 yıl sonra yeniden üretime başladı
EKONOMİ
Balıkesir SEKA Fabrikası 19 yıl sonra yeniden üretime başladı

TTK'ye maden işçisi alımı
EKONOMİ
TTK'ye maden işçisi alımı
KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.