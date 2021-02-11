Ekonomi Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
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Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi yapılacak. İhale, 24 Şubat'ta Niğde'de olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Niğşah ve Saruhan patates çeşitlerinin ıslahçı hakkı payı ve tohumluk üretim miktarı 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince açık teklif usulü satılacak.

İhale, 24 Şubat 2021 günü saat 14.00’te Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/Niğde adresinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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