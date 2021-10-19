Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Harrani" ekmeklik buğdayın Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Islahçı Hakkı yüzde payı oranı ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldı.

7 yıllık sözleşme süresi için en az 7.000 ton toplam tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının %3’den başlayarak, ihalede belirlenecek Islahçı Hakkı yüzde oranının bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecek.

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