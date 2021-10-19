Ekonomi Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı
BASIN İLAN

Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Harrani” buğday çeşidine ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı ihale ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Harrani" ekmeklik buğdayın Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Islahçı Hakkı yüzde payı oranı ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldı.

7 yıllık sözleşme süresi için en az 7.000 ton toplam tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının %3’den başlayarak, ihalede belirlenecek Islahçı Hakkı yüzde oranının bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Dolmabahçede beraberlik golü

Dolmabahçe'de beraberlik golü

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.