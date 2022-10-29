Tokat Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yayınlandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; S plakalı araçlar ve öz mal araçlarla ticari veya ticari kar gözetmeksizin kendi iştigal konusu işle ilgili araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsayan Yönetmelikte, bu kapsam dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamayacağı hüküm altına alındı.
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