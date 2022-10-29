Ekonomi Tokat Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yayınlandı
BASIN İLAN

Tokat Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yayınlandı

Yönetmelik, Tokat Belediyesi mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren ve il/ilçe trafik tescil Şube ve ilgili noterlerce tescil edilmiş servis araçları (okul, personel ve özel servis ) olarak özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı çalıştırılacak veya özel ve tüzel kişilerce ticari amaç gütmeksizin çalıştırılacak servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileriyle verilen hizmetten yararlanan kişi / kurum / kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokat Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yayınlandı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; S plakalı araçlar ve öz mal araçlarla ticari veya ticari kar gözetmeksizin kendi iştigal konusu işle ilgili araçlarla yapılan yolcu taşımacılığını kapsayan Yönetmelikte, bu kapsam dışındaki araçlarla servis taşımacılığı yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Zelenskiyden Türkçe paylaşım

Zelenskiy'den Türkçe paylaşım

​29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kredi politikasından taviz yok

Kredi politikasından taviz yok

​Finansal İstikrar Komitesi'nden kararlı açıklama.
Türkiye Yüzyılıyla yükseliş dönemi

Vizyonu birlikte inşa edelim.

Gemlik'te tarihi gün.
'Artık emin ellerde'

'Artık emin ellerde'

​Trump'tan Twitter yorumu.

Artan enerji fiyatları göçe zorladı.

Kuş artık özgür

Kuş artık özgür

​İlk işi CEO'yu kovmak oldu.

Savcılık Fincancı ve ekibinin görevden alınması için dava açtı.
'Bu gurur hepimizin'

'Bu gurur hepimizin'

​İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu.
Aslan galibiyet hasretine son verdi

Aslan galibiyet hasretine son verdi

​Galatasaray, haftanın açılış maçında rakibini mağlup etti.

​Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Sürücülere uyarı yapıldı: Yoğun kar yağışı zor anlar yaşatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.