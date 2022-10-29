Tokat Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği yayınlandı

Negmar Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç: Türkiye dünya LPG ticaretinde çok büyük bir dağıtım merkezi oluyor

Geçtiğimiz senelerde dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen LPG konferansının bu seneki durağı Türkiye oldu. İstanbul'da düzenlenen konferansa Negmar Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç da katıldı. Türkiye'nin LPG ihracatındaki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Koç, 'Türkiye bu konuda çok büyük bir dağıtım merkezi oluyor. Bizim depolama kapasitemiz var. Endüstriyi bilen çok sayıda profesyonelimiz var. Türkiye dünya LPG ticaretinde ve taşımacılığında çok büyük bir pay alabilir. Buna imkanı var.' dedi.



