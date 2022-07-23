Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 16 öğretim elemanı alımı

Hayat

152 filmlik tavsiye listesi: Sinema tarihinin tamamını kapsayan projeksiyonumuz

Film tavsiye etmek zor zanaat. Hele hassasiyetleri olan insanlar için sinema dünyası bir cehenneme dönüşebiliyor. Hangi filmi, hangi kıstaslarla tavsiye ettiğiniz mühim. Sinemasal kıymeti öncelediğinizde birçok listenin dışına çıkabiliyorsunuz. Listemizi güncelleyip 152 filmlik bir tavsiye heybesi ile karşınızdayız...