Tokat Havalimanı'nda kiralama ihalesi

Süpersonik Türk savaş uçağı geliyor: Kanatları takıldı

Dünya 5. nesil avcı uçaklarıyla son insanlı savaş uçağını üretiyor. Artık insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek ve savaş alanının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Türkiye ise İHA ve SİHA'larda uzun süredir ortaya koyduğu parmak ısırtan başarısını bu sefer de insansız savaş uçağı ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine kanatlanan insansız savaş uçağı KIZILELMA'yı aldı.