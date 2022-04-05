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Ekonomi Tokat Havalimanında kiralama ihalesi
BASIN İLAN

Tokat Havalimanı'nda kiralama ihalesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanlar ile ulaşım hizmetlerinin kiraya verilmesi için ihale düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokat Havalimanında kiralama ihalesi
Tokat Havalimanı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; iç-dış hatlar giden yolcu salonunda bulunan ticari alanlar, 7 aracı kapsayan taksi hizmeti ve Tokat Havalimanı-Şehir merkezi, Tokat Havalimanı-Erbaa, Tokat Havalimanı-Niksar-Reşadiye, Tokat Havalimanı-Turhal-Zile güzergahlarında yapılacak yolcu taşıma hizmetinin kiraya verilmesine ilişkin ihale 14 ve 15 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Söz konusu mahallere ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Tokat Havalimanı Müdürlüğünden temin edilebilir.

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