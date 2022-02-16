Tokat'ta spor salonu yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihalede teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 9 Mart 2022 tarihinde Nasuh Akar Mahallesi, Süleyman Hacıabdullahoğlu Caddesi, 1404. Sokak, No: 4 Balgat, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.
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