TOKİ 1 milyonuncu anahtarı teslim etti: ​Sosyal devlet işte budur

TOKİ kanalıyla 5 milyon kişiyi sıcak bir yuvaya kavuşturduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birilerinin dilinden düşürmediği ancak hiçbir zaman başarmayı hayal bile edemeyecekleri sosyal devlet anlayışı işte budur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları’nda “TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu. Erdoğan, konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan

200 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yatay mimari esaslı mahalle kültürünü hayata geçirdik. TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. Ankara’da toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Elde edilen bu netice büyük bir başarı olmanın yanında milletimizin devletine olan itimadının da en güzel ispatıdır.

YATAY MİMARİ VURGUSU

Yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan anlayışla yürüttüğümüz kampanyada 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun dönüşümü de sürüyor. 61 ilde yürütülen 122 projede, yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık. TOKİ vasıtasıyla 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Tüm il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. 45 ayrı projede 7 bin konutun yapımını tamamladık.

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Erdoğan, törenin ardından Sincan’da yaşayan Mustafa Ürün ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Ürün ailesinin çocuklarına hediyeler verdi ve karnelerini inceledi.

EN BÜYÜK DEPREM DÖNÜŞÜMÜ

Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ’da Malatya ile birlikte 26 bin konutun üretimine başladık. 14 bin 341’ini teslim ettik. İzmir’de yapmakta olduğumuz 5 bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz. Bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir. Millet Bahçeleri projesiyle 81 ilde 81 milyon metrekare alanı ülkemize kazandırmak için yola çıkmıştık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete açtığımız 10 taneyle 76 millet bahçemizi tamamlamış olduk.

Yaptığımız sadece dört duvar değil

Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Her konutta, mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu topluma hizmet ediyoruz.

Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır.

2023 seçimleri kritik öneme sahip