TOKİ 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak

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Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

Almanya Köln’de 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi toplantı düzenleyen CHP’lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "Eli kanlı katil asena" dediği bir görüntü ortaya çıktı. Sahnede konuşan CHP'li bir kadın, Akşener'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi için sineye çektiklerini söylüyor ve İYİ Parti Genel Başkanı için "12 Eylül’de öldürülen devrimci solcu gençlerin kanı elinde olan doksanlı yılların faili meçhul cinayetlerinde adı geçen" ifadelerini kullanıyor.