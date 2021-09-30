TOKİ 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde iki oturum olacak şekilde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde yapılacak açık artırma kayıtları saat 08.00’de başlayacak.
Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent/Ankara’da yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 12 Ekim 2021 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.