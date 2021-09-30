Ekonomi TOKİ 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
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TOKİ 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 19 şehirde bulunan konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 444 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde iki oturum olacak şekilde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde yapılacak açık artırma kayıtları saat 08.00’de başlayacak.

Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent/Ankara’da yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 12 Ekim 2021 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.

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