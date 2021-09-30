TOKİ 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı

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Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Aynur Mert ve iki çocuğu evde ölü bulundu. Anne ile 16 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun zehirlenme sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.