TOKİ 70 bin konut yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “İçinde oturmayacağımız evi teslim almıyoruz” sloganıyla konut ürettiklerini vurgulayarak, 2018’de 65-70 bin arası konut inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. 2016’da 65 bin, 2017’de ise 65-70 bin arası konut ürettiklerini aktaran Turan, “Bunlar Türkiye’de yapılan toplam konutun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ’nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini kaydeden Turan, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep, Kayaşehir’de çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydetti.