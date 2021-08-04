Ekonomi TOKİ Karabükte yurt binasını satışa çıkardı
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TOKİ Karabük'te yurt binasını satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Karabük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 4 kişilik yurt binasını satışa çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Karabükte yurt binasını satışa çıkardı
TOKİ Karabük.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 13 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek ihale Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. İhaleye internet ortamından da katılım sağlanabilecek.

Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30-10.30 saatleri arasında yapılacak. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00’e kadar alınacak.

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