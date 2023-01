TOKİ vade artışında yüzde 50 indirim: Müjdeyi Bakan Murat Kurum verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara’da Gölbaşı'nda yapılacak 1.545 konutun kura çekimine katıldı. Bakan Kurum burada, TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranını açıkladı. Kurum, “TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15,40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Hatırlayacaksınız, 'vatandaş nasıl ödeyecek, TOKİ her yıl çok yüksek oranlarda zam yapacak’ diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz biz sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyoruz, kolluyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanındayız” dedi.

İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN SOMUT ÇALIŞMA YOK

Bu arada Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İkinci el konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu mu?" sorusuna Kurum, "Bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını, istihdamı, üretimi artırmak. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok" dedi.