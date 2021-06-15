TOKİ'den çok sayıda ile yeni konutlar geliyor: 388 TL taksitle satılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışlar devam ederken yeni konut projeleri de arka arkaya geliyor. 388 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projelerin yanı sıra İstanbul'da da yeni projeler başlayacak.

Bu bağlamda İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek.

Takvim'de yer alan habere göre; Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunuluyor. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan ediliyor.

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TAKSİTLER 388 TL'DEN BAŞLIYOR

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor. Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

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Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL'den taksitler ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor. Giresun Güce ilçesinde yer alan projede ise taksitler 388 TL'den başlıyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut satışının yapılacağı projede başvuru süreci 14 Haziran'da başlayacak.

BU İLLERE YENİ KONUTLAR GELİYOR

TOKİ Nevşehir'de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz'da ihaleye çıkacak. Siirt'te ise 252 konut için 21 Haziran'da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne'de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır'da 337 konut ve Edirne'de ise 221 konut hedefliyor.

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Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak.

6 ve 7 Temmuz'da ise Kocaeli'de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek. Aydın Efeler'deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak. Kütahya'da 495 konut için 9 Temmuz'da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz'da Sinop'ta 317 konut, 13 Temmuz'da Hatay'da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz'da Manisa'da 1346 konut ve Burdur'da 26 Temmuz'da 143 konut için ihale düzenlenecek.

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Afyon'da 26 ve 27 Temmuz'da toplam 1227 konut ve Denizli'de 26-27 Temmuz'da 558 konut için ihale düzenlenecek. Şanlıurfa'da 28-29 Temmuz'da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak. Kars'taki 28 Temmuz'daki ihale ise 202 konut için yapılacak. Ardahan'da 29 Temmuz'da 315 konut için, Mersin'da 30 Temmuz'da 415 konut için ihale düzenlenecek.

AĞUSTOS AYI İHALELERİ

Mersin 415 konut 30 Temmuz

Gaziantep 912 konut 2 Ağustos

Bolu 139 konut 2 Ağustos

Gaziantep 786 konut 3 Ağustos

Karaman 317 konut 4 ağustos

Gaziantep 719 konut 4 Ağustos

Balıkesir 558 konut 5 Ağustos

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Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos

Balıkesir 506 konut 9 Ağustos

Balıkesir 570 konut 10 Ağustos

Balıkesir 726 konut 11 Ağustos

Çankırı 134 konut 11 Ağustos

Ankara 185 konut 12 Ağustos

Bursa 690 konut 13 Ağustos

Ordu 170 konut 16 Ağustos

Eskişehir 205 konut 19 Ağustos

Kayseri 572 konut 20 Ağustos

Ankara 413 konut 23 Ağustos

Kayseri 770 konut 25 Ağustos

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