Ekonomi TOKİden Antalyada arsa satışı
BASIN İLAN

TOKİ'den Antalya'da arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde bulunan 22 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİden Antalyada arsa satışı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara adreslerinde yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.

Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.

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