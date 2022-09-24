TOKİ'den 'idarenin borçlarını ödemediği' iddiasına yalanlama

TOKİ Başkanlığı, bir basın organında yer alan "TOKİ'nin kasasındaki şüpheli işler" başlıklı yazıda yer verilen iddialar üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, haberde konu edilen araçla ilgili yapılan incelemede TOKİ'ye ait böyle bir araca rastlanmadığı dolayısıyla TOKİ’ye ait olmayan araç üzerindeki haciz işlemlerinde TOKİ’nin borçlu olmasının da söz konusu edilemeyeceği belirtildi.

Aynı yazıda birçok özel bankaya atıfta bulunularak TOKİ’nin bazı bankalardaki hesaplarında hiç para olmadığı ya da bazılarında çok cüzi paraların bulunduğu, bunların da üzerinde haciz olduğu iddiasına yer verildiği ifade edilen açıklamada, TOKİ'nin Kamu Haznedarlığı Tebliği'ne tabi olduğu, tebliğ uyarınca devlet bankaları ile çalıştığı, özel bankalarda mevduat hesabı bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, idarenin tüm ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği vurgulandı.

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Toplu Konut İdaresinin, bu yılın 8 ayında toplam 40 milyar TL ödeme yaptığı, bu tutarın yıl sonu itibarıyla 75 milyar liraya ulaşacağı kaydedilen açıklamada, "Bu doğrultuda yazıda iddia edilen 99 bin 845 TL borcun ödenememesi söz konusu değildir. Zaten hesaplarında haciz olan bir kurumun bu ödemeleri de yapıyor olması mümkün değildir. İdaremiz hem güncel taahhütlerinden kaynaklanan ödemelerini zamanında yapmakta hem de 1970’li yıllara dayanan ve kendisine devredilen kurum ve kuruluşların da ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır." ifadesine yer verildi.

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TOKİ'nin halen bine yakın şantiyesinde binlerce alt yüklenici ve yüz binlerce işçi çalıştığı ayrıca çeşitli belediyelerle kentsel dönüşüm projeleri yapıldığı ve bu belediyelerle ortak hesaplar açıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Yine bu çerçevede yüzlerce yüklenici ve alt yüklenici ile çalışılmaktadır. Bu ticari ilişki düzeninde zaman zaman yaşanabilecek ihtilafların hukuki zemine taşınması da doğaldır. Hukuki ihtilaflardan kaynaklanan ancak idaremiz tarafından da ödenmesi gereken tüm borçlar ödenmektedir. Yazıda Garanti Bankası Konya Şubesinde TOKİ’nin mevduat hesabında 619 lira olduğu ve bankanın kredi alacağı sebebiyle bu paranın üzerinde rehin olduğu ifade edilmektedir. İdaremizin Garanti Bankasından kullanmış olduğu bir kredi olmadığı gibi bu bankada bahsi geçen 619 TL mevduatı da bulunmamaktadır."

Toplu Konut İdaresi tarafından inşaatı tamamlanarak hak sahiplerinin kullanımına açılan projelerde 300 konut ve üzeri olanlarda, ortak alan aboneliklerinin yapılması, makine ve ekipmanların sağlıklı şekilde devreye alınması, yönetim organları oluşuncaya kadar hizmetlerin aksamaması ve sağlıklı bir site yaşamı kurulması amacı ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetip Planı esasları doğrultusunda belirli bir süre TOKİ tarafından yönetim faaliyetleri yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereği toplu konutlarda uygun ortam sağlandığında, yasal şartlar yerine geldiğinde ve gayrimenkul alıcılarının çoğunluğundan gelecek devir taleplerinin incelenmesi sonucu tarafsızlık ve sosyal sorumluluk ilkesi gereği sağlıklı sonuçlara ulaşıldığında yönetim faaliyetlerinin hak sahiplerine devredildiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gayrimenkul alıcıları tarafından yapılan seçimle oluşturulan yönetim organları tarafından kabul edilen işletme projeleri kapsamında belirlenen ortak giderler 'Site Yönetimi' adına kayıtlı banka hesaplarında toplanmakta, oluşan giderlere karşılık kullanılmaktadır. İdaremiz tarafından yönetim faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir mal ve/veya hizmet alımı yapılmadığı gibi bağlı hesaplarımızda herhangi bir tahsilat yapılmamakta ya da ödeme onayı verilmemektedir. Yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine yönelik tüm iş ve işlemler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde seçimle iş başına gelen site yönetimi tarafından yürütülmektedir. Bu site yönetimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımından kaynaklı icra takipleri sebebiyle alınan haciz kararlarıyla TOKİ’nin herhangi bir ilgisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İdaremiz bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 170 bin konut üretmiş olup bu konutlar için farklı bölgelerde site yönetimleri oluşturulmuştur. Söz konusu yazıda bu site yönetimlerinin banka hesapları ve araç kayıtları ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı banka hesapları ile araç kayıtlarının karıştırıldığı değerlendirilmektedir.

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Bu yöndeki kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve basın etiği ile bağdaşmayan haberler ile çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle İdaremizin gerçekleştireceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çalışmaları kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu çabalar kamuoyu tarafından kabul görmemektedir.

Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz."

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