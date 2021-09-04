Ekonomi TOKİden konut satışı
BASIN İLAN

TOKİ'den konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİden konut satışı
​TOKİ.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ile satılacak konutlar için 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda açık artırma düzenlenecek. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30 - 10.30 saatleri arasında yapılacak.

Konut satış ihalesine internet üzerinden online olarak katılmak isteyenler için kayıtlar 8 Eylül 2021 Salı günü saat 11.00’e kadar sürecek.

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