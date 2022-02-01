Ekonomi TOKİden konut ve iş yeri satışı
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TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 iş yerini satışa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİden konut ve iş yeri satışı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı ise 15 Şubat 2022 saat 10.30'da sonlanacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekmektedir.

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