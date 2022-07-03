TOKİ'den Şanlıurfa'ya 2 bin konut ve 3 millet bahçesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'da 2 bin 2 konut inşa edecek ve 3 ilçede millet bahçesi yapacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, piyasa koşullarında ev alması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları, uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi yapmak için Şanlıurfa’da yeni projeler hayata geçirilecek.

Başkanlık, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde dört etapta toplam 1756 konut yapacak. TOKİ, yatay mimarinin esas alındığı, mahalle kültürünün yaşatılacağı proje ile parkı ve sosyal donatıları olan yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

FOTOĞRAF 8 TOKİ'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. Komisyona yaptığı sunumda TOKİ tarafından \"herkes için konut\", \"insanca yaşam\" ve \"ekonomik olarak ulaşılabilir konut\" hedefi doğrultusunda bir milyon 100 bin konuta ulaşıldığını kaydeden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut, kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, tarım köy uygulamaları, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile tüm dünyanın örnek aldığı bir sosyal konut modeli ortaya konulduğunu dile getirdi. Bulut, dünyadaki salgın ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatının şehirlere kazandırıldığını, 137 bin konutun tesliminin yapıldığını ifade etti. Yatay mimariyi esas alan, komşuluk ilişkileri ve mahalle konseptinin gözetildiğinin altını çizen Bulut, kaliteli üretime ağırlık verilerek konut projelerinin teknik ve tasarım açısından geliştirildiğini söyledi.<br><br>Bulut, konut üretiminde enerji verimliliği, iklim duyarlılığı ve ekolojik özellikli yapı malzemeleri kullanımına önem verdiklerini belirtti. 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor<br><br>Yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısını 2020'de 100 bin, 2021'de 80 bin konuta çıkardıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:<br><br>\"Halen 775 şantiyede toplam 144 bin konut, diğer bina ve donatıların inşaatı devam ediyor ve yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2021'de Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiş, 50 bin olan yıllık konut üretim miktarı da ortalama 71 bine çıkarılmıştır. Piyasadaki konut maliyetlerine bakılmaksızın vatandaşlarımızın konut alımlarını kolaylaştıracak yüzde 20 ve yüzde 30'lara varan sübvanseler yapılarak yüzde 10 peşinatla başlayan, 120, 180, hatta 240 aya varan vadelerle konut sahibi olmaları sağlandı. İdaremizden taksitle konut ve iş yeri satın alan vatandaşlarımıza 22 Mart-19 Nisan tarihleri arasında indirim kampanyası düzenlenerek, borç bakiyelerini peşin kapatanlara yüzde 22 oranında indirim yapılarak vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine olumlu cevaplar verildi.\" TOKİ'den her alanda yatırım<br><br>Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binalarının ve sosyal donatıların yapımında da önemli projeler geliştirilerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Bulut, \"Bu kapsamda bin 389 okul, 269 hastane, 215 öğrenci yurdu, 22 üniversite binası, 997 spor salonu, 99 sağlık Ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 cami olmak üzere toplamda 26 bin 134 sosyal donatı rakamına ulaşılmıştır. Ayrıca 2021 yılında 875 şehit ailesi ve görev malulü vatandaşımıza 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırılırken, bu yıl kullandırılan faizsiz konut kredisi kişi başına 241 bin liraya yükseltilmiş ve ilk 5 ayda 275 vatandaşımıza 63 milyon liralık konut kredisi açılmıştır\" dedi. 179 bin konutun dönüşümü sağlandı<br><br>TOKİ Başkanı Ömer Bulut, deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için yapımı başlatılan ve kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen konut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için azami gayret gösterildiğini vurguladı. Bulut, Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da 40 bin konut ve köy evi, bin 900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatılar inşa edildiğini, bir kısmının da halen devam ettiğini söyledi. Afet yaşanan illerde konutların teslimlerinin etaplar halinde devam ettiğini belirten Bulut, yıl sonuna kadar afet konutlarının hepsinin teslim edileceğini bildirdi. TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümünün sağlandığını, 45 ilde 108 proje yürütüldüğünü aktaran Bulut, yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini aktardı. Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konut, 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıların tamamlanması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bulut, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesi ve 66 bin konutun da satış sözleşmesinin yapıldığını belirtti. Bulut, \"20 yılda sosyal konut üretiminde başlattığımız kampanyalar gibi, vatandaşlarımızın alım güçlerini dikkate alarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İl ve ilçelerimizde binlerce konut üretmeye, vatandaşlarımıza yuva kurmaya, kentsel dönüşümlerle şehirlerimizi yenilmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.<br><br>Toplantıda TOKİ'nin 2019-2020 yılı hesapları ibra edildi. TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, vatandaşların alım güçleri dikkate alınarak ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacağını açıkladı.

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İlk etapta inşa edilecek 441 konutun ihalesi 5 Eylül, ikinci etaptaki 303 konutun ihalesi 6 Eylül, üçüncü etaptaki 603 konutun ihalesi 7 Eylül ve dördüncü etaptaki 409 konutun ihalesi ise 8 Eylül'de yapılacak.

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Şanlıurfa'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 2. etabında 246 konut yapılacak. Bu projenin ihale tarihi de 5 Ağustos olarak belirlendi.

Millet bahçelerinin ihale tarihleri belli oldu

Şanlıurfa'nın Birecik, Akçakele ve Ceylanpınar ilçelerinde yapılacak millet bahçelerinde, sosyal donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları hizmete sunulacak.

AA

Birecik'teki millet bahçesinin ihalesi 6 Temmuz, Akçakale millet bahçesinin ihalesi 18 Temmuz, Ceylanpınar millet bahçesinin ihalesi de 19 Temmuz'da yapılacak.

13 bin konutu teslim etti

TOKİ, Şanlıurfa'da dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 16 bin konuttan 13 bin 931'ini hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

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TOKİ, şehirde modern ve son teknolojiye sahip 6 hastane, 3 spor salonu, 28 okul, 16 cami, 3 kamu hizmet binası, 18 ticaret merkezi inşa etti.