Ekonomi TOKİden satılık 244 iş yeri
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TOKİ'den satılık 244 iş yeri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİden satılık 244 iş yeri
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleye salon katılımı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent Çankaya, Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırmaları gerekmektedir. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup her lot için yatırılması gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi'nin 3.maddesinde ve her lot'un lot detayında mevcuttur.

İnternet katılımı 26.12.2022 Saat: 11:00 itibari ile sonlanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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