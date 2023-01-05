TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale için son teklif verme tarih ve saati 25 Ocak 2023 saat 12.00'dir.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale için son teklif verme tarih ve saati 25 Ocak 2023 saat 12.00'dir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.