Ekonomi TOKİden ucuz konut hamlesi 163 bin liradan başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ'den ucuz konut hamlesi: 163 bin liradan başlıyor

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde, toplamda 3 bin 151 konutu kuralı satışa sunacağını açıkladı. 18 Temmuz'da başlayacak başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na yapılacakken, ödemeler ise projeye göre değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ ucuz ev kampanyasına dair tüm detaylar…

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Haber Merkezi Diğer
TOKİden ucuz konut hamlesi: 163 bin liradan başlıyor
Foto: Arşiv.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

ÖDEME KOŞULLARI NELER?

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

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