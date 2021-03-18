TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı

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238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan Aysever: Beni akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan gazeteci Enver Aysever, kendini savundu. Aysever, “Benim gibi isimleri itibarsızlaştırmak için, akçeli işlere bulaştırmaya çalışıyorlar” dedi.