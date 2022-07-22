TOKİ'den vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı

Bakan Kirişçi paylaştı: Uşak'ta lavanta bahçelerinin sayısı 46'ya ulaştı

Uşak'ta 2018'de 55 dekarlık bahçeyle başlayan lavanta üretiminde 600 dekara ulaşıldı, bahçe sayısı da 46'ya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Uşak'taki lavanta bahçelerinin videosunu paylaşarak, 'Bakanlığımızın destekleriyle Uşak'ta lavanta bahçelerinin sayısı 46'ya ulaştı. Vatandaşlarımız lavantaların çiçeğinden ve yağından kazanç sağlıyor. Ayrıca turizminden de ek gelir elde ediyor. Üreticilerimize mis kokulu, bereketli bir hasat diliyorum.' ifadelerini kullandı.