Ekonomi TOKİnin arsa başvuruları için e-Devlette kimlik numarası uygulaması getirildi
EMLAK

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı. Kademeli alınan başvurular kapsamında TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TOKİnin arsa başvuruları için e-Devlette kimlik numarası uygulaması getirildi
Arşiv

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
ÖZGÜN
TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
Evlatlarımızı HDPden istiyoruz

'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz'

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.
Hiç biri bilinmiyordu

Hiç biri bilinmiyordu

​Tek tek tespit edildi: Aralarında Karadeniz ve Marmara da var.
İngiltereye Kudüs tepkisi

​Kilise liderleri 'işgali meşrulaştırır' diyerek karşı çıktı.

​Uzlaşamayan altılı masada yeni formül belli oldu.

Kiev saldırısı sonrası Zelenskiy'e tehditler savurdu.

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.

​Çarpıcı iddia: Avrupa'nın en güçlü orduları arasındaydı.
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Tropik bölgelerde bile ender görülüyor​.

​Birçok önemli karaktere sesiyle hayat verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.