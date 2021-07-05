Ekonomi TOKİ yatırımlık 136 arsayı yarın satışa çıkıyor
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TOKİ yatırımlık 136 arsayı yarın satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Elazığ’da 119’u konut, 8’eri ticaret ve konut alanı, birde içinde tarla bulunan toplamda 136 arsayı yarın açık artırma yöntemi ile online satışa çıkaracak.

Haber Merkezi İHA
TOKİ’nin Elazığ’da yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor
Foto/arşiv

TOKİ Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’da 25 binden fazla konut inşa eden ve büyük bir bölümünü tamamlayan TOKİ’nin satışa sunduğu 187 arsadan 136’sının Elazığ’da olduğu aktarıldı.

Elazığ’da satışa çıkan arsalardan 119’unun konut, 8’erinin ticaret ve konut alanı olduğu birde içinde tarla olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan 33’ünün Aksaray, 44’nün Sürsürü mahallelerinde olduğu, diğerlerinden 14’ünün Aşağı Holpenk, 5’inin Bizmişen, 14’ünün Gümüşkavak ve 22’sinin Mornik bölgesinde yer aldığı ifade edildi.

Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsaları alıcıların, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabileceği, açık artırmanın ise Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 10.30’da internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

Deprem sonrasında birçok noktada konutların yapıldığı Elazığ’da, satışa çıkan arsaların da yeni konutların yapıldığı bölgeler civarında olduğu, yatırım için önemli bir fırsat olduğu dile getirildi.

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